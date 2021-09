Si Fest, “Il futuro della fotografia è salvo”

Cracolândia, la terra del crack, un quadrilatero situato nel centro della città più ricca del sud America, San Paolo. Questo territorio accoglie giornalmente tra le 1.000 e le 1.400 persone in situazione di dipendenza chimica. Nella zona circostante vi sono pensioni e case popolari che ospitano famiglie che vivono in condizioni di povertà. Generalmente questo contesto è trattato in modo molto superficiale, sottolineando la violenza della polizia o il profitto del traffico di droga. Cracolândia è una comunità, un mondo a parte, con le sue peculiarità e regole e per alcuni è l’unico e l’ultimo rifugio.

La giuria ha decretato seconda classificata Francesca Tilio con il portfolio, “LINK – Love Is a Necessary Knot” (L’amore è un nodo necessario). Nata nel 1975 a Jesi (AN), fotografa e performer, Francesca Tilio è nota come autrice del libro Pink Project, dal quale è tratta la storia “Le femmine sono numeri dispari” (Females are odd numbers) che ha ispirato il film “Vicini” (Rai Cinema). Francesca Tilio è rappresentata dall’agenzia LUZ, Milano. La motivazione della giuria è la seguente: “Un alfabeto dell’abbraccio, un progetto che parla d’amore attraverso un passaggio di testimone tra persone, e talvolta animali, che nutrono affetto reciproco. Partendo dall’abbraccio materno, prima fonte d’amore, il lavoro si propone di creare una relazione continua, un riavvicinamento (semigiocoso) che, dopo la chiusura forzata, desidera regalare a noi tutti una fiducia, una ritrovata fisicità reciproca”.

Protagonista indiscusso delle giornate inaugurali del festival Arno Rafael Minkkinen, che nel corso della sua permanenza a Savignano sul Rubicone ha voluto dedicare uno scatto inedito alla città e a SI FEST. La fotografia, spiega l’autore “è stata scattata proprio l’11 settembre a Savignano e si ispira all’analogia che il braccio mi suggerisce con la figura umana”.

“La 30esima edizione del SiFest si chiude con una vera e propria standing ovation per Arno Minkinnen, vero poeta visionario e cantore di un immaginario fatto di intimità e coraggio di esporsi agli altri – afferma il Direttore artistico Denis Curti -. Credo di poter dire che il SI FEST. Futura, i domani della fotografia mantiene la promessa fatta al pubblico e ai visitatori, quella di suggerire le possibili strade per comprendere complessità e futuro delle immagini. Ebbene, questo domani non ha a che fare con la tecnica ma piuttosto con il cuore”.

SI FEST non si ferma. Tutte le mostre saranno visitabili il 18, 19, 25 e 26 settembre con orario 10-19, tranne che quelle allestite in piazza Borghesi, Percorsi al femminile. Uno sguardo sul domani, e in piazza Giovanni XXIII, Rilegno, visibili tutti i giorni.