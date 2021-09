Cannabis legale? Cosa dicono gli studenti di Cesenatico

La parola agli adolescenti:

“Non penso che rendere lecito questo tipo di sostanze sia una buona idea. Chiaro, ognuno è libero di farne l’uso che desidera, ma sarebbe meglio optare per un utilizzo più organizzato. A mio parere, si potrebbe pensare di limitarne il consumo unicamente per scopi medici.”

“La questione mi lascia abbastanza indifferente. Io non ne ho mai fatto uso e no, non penso che togliere questo divieto sia corretto. Anzi, penso proprio che non abbia senso.”

“Legalizzare la Cannabis? Non è affatto la scelta giusta. Personalmente, viaggiando, ho avuto l’occasione di visitare nazioni che hanno già provveduto a sdoganare la pratica. E non ritengo che si sia creato un contesto sano, semplicemente.”

“Io sono pro. Cosa dovrei avere in contrario? Ci sono varie motivazioni, ma principalmente appoggio l’iniziativa perché scomparirebbe una porzione consistente di traffico criminale.”

“No. Mi trovo completamente in disaccordo. Si tratta di qualcosa che non porterebbe ad alcun beneficio. Forse si ridurrebbe il traffico illecito, è vero, ma sicuramente non è questa la soluzione al problema.”

“Contro. Legalizzarla servirebbe solo ad aumentare le persone affette da dipendenza.”

“Sono contro perché, così facendo, si lascerebbe libertà alla produzione privata. E ciò porterebbe ad un aumento degli incidenti in generale. Inoltre, a dirla tutta, penso che lo Stato riceva già abbastanza soldi per volerne ulteriormente dall’economia col commercio della Cannabis.”

“Contro a tutto ciò che riguarda il fumo.”

“Io sono favorevole. È inutile rimanere radicati nel passato. Penso che sia giunta l’ora che la società faccia un passo avanti. E sì, credo che legalizzare la Cannabis sia un modo per progredire e ridurre nettamente il numero di giovani a contatto con la criminalità.”

“Sfavorevole. È vero, serve anche per scopi medici, ma sono più gli effetti collaterali.”