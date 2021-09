Elezioni. Il Pri rivolge lo sguardo ai giovani

Matteo Cantoni è uno dei più giovani candidati alle prossime elezioni del 3-4 ottobre per il rinnovo del consiglio comunale di Cesenatico. Ventenne, studente di Diplomatic and International Sciences all’Università di Bologna, corre sotto il simbolo del Pri, nella coalizione di centro sinistra che sostiene il candidato sindaco, Matteo Gozzoli. Con le sue idee vorrebbe attirare l’attenzione proprio dei giovani come lui, “vera risorsa di un Paese che ha bisogno della loro energia e del loro punto di vista per crescere in modo virtuoso e con l’occhio rivolto al futuro”.

“Affinchè il radar pubblico intercetti le idee dei giovani e per far sì che vengano costantemente coinvolti ed ascoltati, propongo la creazione di un sito web a cui ognuno possa accedere e fare proposte, in particolare rivolte proprio ai giovani e alle loro esigenze – spiega Matteo Cantoni – Altra iniziativa che vorrei promuovere, è la creazione di incontri periodici nei quartieri dedicati solo ai miei coetanei, nei quali gli esponenti dell’amministrazione espongano i progetti e le idee per un confronto diretto, per renderli più informati e interessati alla vita cittadina. Tale confronto dovrebbe vertere anche sui grandi progetti, verso i quali i giovani potrebbero dare un contributo di pensiero e di idee, ma anche di eventuale e possibile coinvolgimento”.