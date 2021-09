Partono nuovi voli dall’aeroporto di Forlì

L’aeroporto di Forlì apprende con favore la comunicazione di Ego Airways, che conferma le linee guida che le due società stanno portando avanti da mesi per rendere sempre più strategico lo scalo di Forlì.

“Ego Airways ha il piacere di comunicare che in sostanziale continuità, proseguirà con le operazioni dall’aeroporto di Forlì, con una riduzione delle frequenze e delle destinazioni in coerenza con il minor traffico aereo atteso nel periodo invernale. Dal 1° ottobre sono programmate due frequenze settimanali per Catania e sono in corso valutazioni per aggiungere ulteriori destinazioni nazionali e internazionali a partire dal 1° dicembre”.