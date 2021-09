Pecore sbranate, avvistato un lupo a Sala di Cesenatico

Ha colpito in un tratto di via Campone Sala giovedì e venerdì scorso quando ha azzannato due pecore che, ovviamente, sono cadute vittima del lupo. Un testimone lo ha visto di persona e, come se già non bastassero le anomalie, quando il lupo si è avvicinato alle case non era notte fonda. Erano le 21, al punto che c’è chi ha richiamato in casa i propri bambini che stavano giocando all’aria aperta.

Stesso copione il giorno successivo quando il lupo è ritornato nello stesso tratto di campagna di Sala di Cesenatico, forse nella speranza di trovare un altro facile banchetto.