Prosegue la mostra di Anna Maria Nanni a Cesena

Prosegue la mostra postuma con opere di Anna Maria Nanni. Sono esposte alla Galleria del Ridotto di Cesena con il nome “Quadri d’armonia”.

L’esposizione, allestita per espressa volontà della pittrice sulla base di un progetto pensato da tempo e incentrato sul tema della musica e della danza, si compone di oltre venti dipinti – alcuni dei quali inediti – che consentiranno ai visitatori di dare avvio a un viaggio visivo nell’arte di Anna Maria Nanni ispirata dalla sua grande passione per la musica ascoltata in studio durante il lavoro, ma anche in concerti dal vivo al teatro ‘Bonci’, a Vienna e in altri teatri d’Italia e d’Europa.