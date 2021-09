Torna Cicloevento con un nuovo look, le info utili

È tutto pronto per Cicloevento che sta per tornare, come sempre in grande accoppiata con la Nove Colli, con la sua attesa 25esima edizione. L’appuntamento di quest’anno sarà in una veste nuova per la prima volta il 24 e 25 settembre, due giorni che prolungheranno in maniera concreta la stagione turistica con Cesenatico che vivrà il fine settimana come se fosse ancora estate. Le aziende partecipanti saranno 60, un numero significativo visto il momento che stiamo vivendo: tra le altre è da segnalare la presenza di Enervit, Releven, Selle Italia, Scott, Sportful, Alè, Campagnolo, Colnago, Trek e Gobik. L’area espositiva si allargherà ulteriormente sul lato Nord di Viale Carducci, per intenderci verso il Molo di Levante. Una scelta dettata in prima luogo dalla voglia di consolidarsi come realtà fieristica del cicloturismo; in secondo luogo, per garantire il distanziamento necessario ed evitare assembramenti.