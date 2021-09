Vigili di quartiere e decoro, le proposte di FdI

Gli fa eco anche Federica Pratelli, psicologa e psicoterapeuta. “È necessario intervenire negli spazi urbani con ridotta densità di verde e investire nella mobilità eco-sostenibile con uno sguardo all’innovazione nel rispetto delle tradizioni. Dobbiamo inserire autobus urbani elettrici e incentivare il servizio per turisti con Velo-taxi, molto diffusi in Europa, ma ostacolati in Italia da vari cavilli burocratici”.

Per Pratelli dovrà essere migliorata anche la sicurezza cittadina, purtroppo diventato un tasto dolente per ogni stagione. “Ogni estate si ripetono fenomeni di violenza che costituiscono un gravissimo danno sociale, in quanto tolgono ai cittadini la libertà di muoversi liberamente, ed economico, perché danneggiano l’immagine della nostra città. La soluzione che mi sento di promuovere è quella dei Vigili di Quartiere, figure che possono diventare un punto di riferimento sia per i cittadini che per i turisti”.