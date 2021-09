Cesenatico in Comune. Festival del Mare, ambiente e legalità

William Piscaglia. Ha trascorso la sua infanzia in cima al molo di Cesenatico e per 40 anni ha svolto il lavoro dei suoi sogni: il pescatore. Oggi in pensione, è impegnato nel volontariato.

“Il contributo che posso dare a Cesenatico in Comune è valorizzare la tradizione della marineria di Cesenatico, non solo per l’aspetto produttivo ed economico, ma soprattutto per quello storico e culturale. Uno dei nostri progetti è istituire la Giornata del Mare e della cultura marinaresca, con lo scopo di sensibilizzare i giovani, e non solo, alla difesa e alla tutela del mare, dando valore alla conoscenza di saperi e pratiche tradizionali della pesca e della navigazione, attraverso narrazioni, approfondimenti e alle diverse espressioni artistiche, coinvolgendo artigiani locali, maestri d’ascia, velerie artigianali (Vele al Terzo) e retai”.