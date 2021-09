Il 30 settembre il camper dei vaccini davanti al liceo Ferrari

Le unità mobili per la vaccinazione, già viste quest’estate nelle località turistiche della riviera, arrivano ora direttamente davanti alle scuole per rendere sempre più facile l’accesso al vaccino.

A Cesenatico il laboratorio mobile è atteso per il 30 settembre, dalle ore 11 alle 15, quando stazionerà in viale dei Mille 158 davanti al Liceo Scientifico Enzo Ferrari.

L’Ausl Romagna, lanciando la nuova fase della campagna vaccinale, afferma che “l’obiettivo è quello di fornire una occasione in più per aderire alla vaccinazione e al contempo sensibilizzare e informare sulla campagna di immunizzazione. Saranno accolti e vaccinati con prima dose tutti coloro che si presenteranno, non solo studenti ma anche i loro familiari, il personale scolastico e cittadini che ancora non hanno effettuato, né prenotato alcuna dose”.