Il neofascismo nelle elezioni, l’appello di Anpi ai candidati

Si chiede di “portare il problema dei nuovi fascismi all’attenzione della popolazione e in modo particolare dei soggetti più giovani e vulnerabili dalla mitologia neofascista; a non concedere spazi pubblici a movimenti e associazioni che non si riconoscano nei valori della Costituzione, anche inserendo, il divieto, se non già fatto, nel regolamento comunale sulla concessione di spazi pubblici; di garantire il rispetto della legalità democratica, promuovendo direttamente azioni legali in ogni eventuale futuro caso di violazione della legalità, con la costituzione di parte civile del comune che rappresento, in caso di crimini di natura fascista, razzista, omofoba”.

Si chiede infine di “verificare che nella toponomastica non siano presenti soggetti legati al fascismo, che non abbiano fatto ammenda delle loro scelte, e di bloccare qualsiasi proposta in tal senso; di prendere posizione per l’immediata espulsione dalle liste di riferimento, con richiesta di dimissioni da consigliere, e con una sostituzione di un assessore/a contro qualsiasi esternazione apologetica sul fascismo, razzismo, omofobia, sia dal vivo che sui social”.