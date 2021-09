Scuola viale Torino: “Gozzoli nasconde i rischi”

“Il candidato Gozzoli dimentica che con il suo operato e quello della Giunta di sinistra, ha costretto il Comune di Cesenatico ad un contenzioso con la ditta aggiudicataria Socim SpA che potrebbe portare il Municipio, nei prossimi mesi, a sborsare milioni di euro – prosegue il partito – È lui, non di certo noi, quello che usa la scuola per meri fini elettorali. Guarda caso, infatti, i lavori in via Torino sono ripresi proprio a 15 giorni dal voto, sottoscrivendo l’appalto con la seconda classificata del bando, Scientia srl di Forlì, solo per nascondere ai più che Socim SpA, la prima classificata, non ha certamente abbandonato il contenzioso. Anzi”.

Ma non è finita qui e Fratelli d’Italia mette in luce un altro possibile contraccolpo delle scelte della sinistra di Cesenatico. “Su questo progetto la precedente amministrazione di centrodestra guidata da Roberto Buda, con saggezza e lungimiranza, aveva ottenuto un finanziamento di 4,8 milioni di euro che ora il Comune potrebbe rischiare di perdere, con ulteriore enorme danno per la nostra comunità cesenaticense – conclude FdI – Delle due l’una, o Gozzoli ha le fette di prosciutto sugli occhi, oppure scientemente, con questa incomprensibile scelta porterà il Comune a sacrifici economici ingiustificati, ai quali dovrà porre rimedio la prossima amministrazione di centrodestra”.