Si torna in mare…2° capitolo

Si tratta del fenomeno in cui l’identità di una località non si limita ad essere un modo per raggrupparsi. Il patrimonio culturale varca le barriere di immagini, ambientazioni e parole per diventare un’esperienza concreta da assaporare. Letteralmente. Il cibo, come spesso accade nel contesto romagnolo, si trasforma in un elemento essenziale per avvicinare e integrare realtà differenti. Non è forse questo il valore del mare? Riuscire ad unire mondi diversi e portarli tutti a formare un’unica comunità.

Incredibile vedere come la pesca sia molto più di quello che appare. Di come Cesenatico sia molto più di quello che appare.

Clicca qui e scopri Cesenatico. Con il nuovo sito del turismo di Cesenatico puoi sognare e progettare la vacanza perfetta per te.