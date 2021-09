Stagionali, “C’è chi ha lavorato per 3 euro l’ora”

A livello locale cosa si può fare in maniera concreta?

«Si potrebbe pensare a un tavolo istituzionale, con parti sociali, datoriali, ispettorato del lavoro e forze dell’ordine, da tenere di forma continuata durante la stagione per lo scambio di informazioni e un miglior controllo del territorio. Si potrebbe investire in una rete di risposta rapida da parte del comune, che raccogliesse le segnalazione dei turisti/lavoratori, in modo da poter predisporre interventi di controllo, con l’obbiettivo di scovare eventuali criticità e dare l’opportunità all’imprenditore di sanare la propria posizione, col doppio guadagno di avere da una parte un riscontro immediato a quelle situazione critiche che rischiano di rovinare il buon nome dell’accoglienza romagnola e dall’altra di impostare un percorso utile a tenere il polso dell’offerta turistica.

Detto ciò, sono curioso di vedere come andranno i colloqui previsti in Regione per i primi di Ottobre tra gli assessorati del lavoro e del turismo e le parti sindacali e datoriali, visto che saranno centrati proprio su questa tematica. In tal senso la nostra posizione è chiara: se si vuole discutere in maniera costruttiva sulle problematiche di un settore complesso come quello del turismo, noi ci siamo. Se però la discussione deve essere centrata sull’errato assioma per cui “non ci sono lavoratori per colpa del reddito di cittadinanza”, dubito si riusciranno a fare dei passi avanti. Ci si potrebbe chiedere, ad esempio, perché i lavoratori del settore del turismo che vengono formati in questa regione vanno a lavorare in altre regioni, se non all’estero».

Come pensate che saranno i prossimi mesi e la prossima stagione?

«Come avevamo preventivato a inizio stagione, ci sarà un allungamento della stagione grazie senz’altro al bel tempo (che non avevamo previsto), ma soprattutto grazie alla serie di eventi che sono stati organizzati quest’anno per la fine di Settembre. Risulta abbastanza singolare il fatto che ci siano ancora alcuni che lamentano la mancanza di lavoratori o che sostengono di dover chiudere perché non vi sono lavoratori disposti ad allungare il periodo di servizio. Riteniamo più credibile che non vi siano lavoratori disposti a continuare a lavorare a determinate condizioni. Infatti, le aziende che applicano i contratti maggiormente rappresentativi e che retribuiscono giustamente i propri lavoratori non ne hanno di questi problemi. Poi è certo, non si possono nemmeno sottostimare le richieste delle parti datoriali, ma non credo che la radice del problema stia nell’abusatissimo reddito di cittadinanza, bensì nella capacità di saper collegare la richiesta di determinate professionalità a una giusta garanzia delle condizioni di lavoro».