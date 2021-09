Buda: “Valorizzare giovani ed eventi oltre le 24”

“Nel periodo estivo sarà necessario permettere di organizzare eventi con intrattenimento musicale anche oltre le 24, individuando regole, periodi e luoghi adeguati affinché tali eventi non arrechino disturbo a residenti e turisti. Infine andranno promossi grandi eventi che siano in grado di portare in città un pubblico ampio, avvalendosi quando possibile della collaborazione delle realtà locali e dei privati – conclude Buda – Cesenatico ha un enorme potenziale inespresso e tanti giovani con un’immensa voglia di fare, purtroppo fino ad oggi repressa da un’amministrazione comunale che non l’ha saputa valorizzare a dovere: diamo a loro la possibilità di rifarsi!”.