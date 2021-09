Elezioni, Roberto Buda presenta la sua lista

STEFANO GIUNCHI

Nato a Cesenatico nel 1977 sono felicemente sposato da 20 anni e padre di tre figli, famiglia con la quale risiedo nella nostra città. Dal 1999 lavoro presso una nota azienda leader mondiale nel settore del wellness, amo lo sport in tutte le sue declinazioni, fra le quali preferisco calcio, mountain-bike e beach tennis.

Fin da piccolo mi ha sempre appassionato ascoltare i più grandi discutere di politica e, ora che sono adulto, voglio cercare di mettere in pratica i discorsi e i valori coi quali sono cresciuto.

Ho deciso di sostenere Roberto Buda e la sua Lista Civica in queste elezioni comunali perché non si può pensare di cambiare e migliorare le cose per la nostra Cesenatico senza impegnarsi in prima persona.

Penso che una delle priorità sarà quella di avallare la realizzazione dei Condhotel, così da riqualificare le zone delle colonie rendendo Cesenatico ancora più bella, attrattiva e in grado di accogliere e ospitare al meglio i turisti in una città amministrata da persone competenti che sappiano ascoltare le esigenze di tutti.

È fondamentale levare l’ancora e rimettersi a navigare!

RAFFAELLA MARTONE

46 anni, lavoro nelle scuole materne e forse anche per questo il pensiero per le future generazioni è per me fondamentale: non possiamo permetterci di non investire sui piccoli, il rischio per il domani sarebbe troppo grande. Ho sempre accettato le sfide che la vita mi ha presentato e anche in questo caso ho deciso di rendermi disponibile per una nuova avventura nella mia vita.

Sono fermamente convinta che ognuno di noi, nel limite delle proprie possibilità, debba rendersi parte attiva nella vita politica del nostro paese, ad ogni livello. Questo ci consente di contribuire e partecipare alle scelte che condizionano le sorti del paese e di chi ci vive, sia per la nostra che per le future generazioni.

Le fondamenta sono da sempre la parte più importante di una struttura perché non crolli, e chi guida il paese sia esso Cesenatico o l’Italia deve esserne una delle colonne portanti.

Nella nostra città ci sono nata e posso aver girato ogni posto del mondo ma le mie fondamenta sono qui, e grazie a Roberto che me ne ha dato l’opportunità voglio diventarne, nel mio piccolo, parte integrante.

Siamo un bel gruppo e sicuramente insieme daremo dimostrazione che tante colonne danno solidità.

LALLA BERTOLOZZI

Il mio nome è Lalla Bertolozzi e, per chi è di Cesenatico, Lalla è risaputamente il nome dato a molti delfini che tanti anni fa sono stati ospitati nella vena Mazzarini. Andavo lì a giocare con questi bellissimi mammiferi dandogli i pesciolini da mangiare e loro, intelligentissimi, mi attendevano ogni giorno e ricambiavano il mio affetto. Momenti magici.

Per questo la vena Mazzarini è magica, per me che oltretutto sono nata in una casa proprio lì su una sponda. Perciò condivido con entusiasmo gli interessanti e avvincenti progetti che riguardano questo luogo della nostra cittadina presenti nel programma del candidato Sindaco Roberto Buda, così come condivido pienamente tutti gli altri punti del programma che abbiamo a lungo studiato insieme, sentendo e ascoltando le realtà economiche e sociali presenti sul nostro territorio, individuando le loro criticità e quelle che potremo risolvere effettivamente evitando di promettere ciò che non potremmo realizzare .

Mi preme che la mia Cesenatico diventi più pulita, che le aiuole siano curate e i parchi gestiti al meglio, in una immagine complessiva di bellezza. Vorrei tanto che i giovani fossero inclusi attivamente nei progetti culturali e sportivi perché da ex atleta (iscritta per anni alla mitica Endas Cesenatico) che deve tanto all’atletica e a quella esperienza, sono convinta che lo sport sia fondamentale nella crescita di una persona.

So di far parte di una squadra coraggiosa, competente, volitiva e tenace e di questo vado fiera.

Non rinunciare mai ad una cosa che vuoi davvero!

MASSIMILIANO BERLATI

Cesenaticense Doc, sono cresciuto a Villamarina in un ambiente ricco di valori familiari e comunitari. Sono felicemente sposato con Silvia insieme alla quale ho due figli e due Golden Retriever.

Impegnato nel turismo da sempre, gestisco l’albergo di famiglia costruito da mia nonna Maria nel 1965.

Il nostro territorio ha da sempre esperienza nel turismo con un ventaglio d’offerta rivolto ai turisti Italiani e stranieri. Il mio impegno, anche come Presidente del secondo Circolo Didattico, mi ha permesso di aprire lo sguardo alla storia dell’accompagnamento dei nuovi cittadini, lo sguardo al futuro come “garante” di un sistema politico dominante e l’obiettivo è sempre quello di dare un contributo alla costruzione di un’idea forte di ambiente. Attualmente sono anche impegnato nell’Associazione non a scopo di lucro “Quelli della scuola vecchia” nata dai genitori di Villamarina in favore delle scuole locali, sono consigliere della Confcommercio, membro del Comitato di quartiere Valverde-Villamarina e presidente dell’Associazione Villamarina Eventi.

Per la seconda volta nella Lista Civica, scelgo di parlare a voi, donne e uomini di questo bellissimo luogo, con l’intento di continuare a dare identità e spessore alla nostra Comunità. Cesenatico può offrire tanto e il mio lavoro, il mio amore per la famiglia, per lo sport mi spingono a credere che si possa fare di più per la nostra città.

La responsabilità di una persona politica e di un padre è quella di garantire sempre il benessere, la cura e la tutela dei diritti e decidere di presentare la propria candidatura, in un tempo come questo, è prima di tutto una scelta coraggiosa e determinata da una spinta emotiva e di valori che mi accomunano a Roberto Buda.

Facciamo insieme un passo verso l’altro, un cammino insieme verso il futuro che ci attende!

SIMONETTA BRUGNOLI

Ho 56 anni, vivo da sempre a Cesenatico, sono vedova e mamma di Viola.

Avendo per tanti anni lavorato nel settore delle pulizie alberghiere e nella ristorazione amo molto l’ordine, la pulizia e la cura del bello; girando per Cesenatico vedo troppo degrado, nei quartieri il verde non è curato per non parlare dell’abbandono dei rifiuti in molte vie.

Quando Roberto mi ha chiesto se desideravo candidarmi, ho deciso di portare avanti il sogno di mio marito Stefano che è diventato il mio: dare un piccolo contributo per rendere Cesenatico una città più pulita, sicura, ordinata e aperta ai giovani.

Per questo sono pronta a dare il mio piccolo contributo, attivandomi in prima persona per portare nuove energie per il futuro della nostra città.

PIETRO VULCANO

Nato a Cesena nel 1997 ma cresciuto a Cesenatico, attualmente lavoro come tecnico elettronico.

Da sempre appassionato alla politica e tutto ciò che la concerne, nonostante la mia giovane età cerco di mettermi al servizio dei cittadini per portare avanti le loro idee e i pensieri di ognuno. Cesenatico è splendida e ne sono fiero di fare parte di questa magnifica città. Come ogni città necessita di organizzazione costante per migliorare il benessere di ogni persona evolvendo e portando a termine il programma intrapreso. Orgoglioso di essere al fianco del carissimo Sig. Buda e sostenerlo nel suo tortuoso percorso che dovrà affrontare, sicuramente con la giusta pazienza e forza di volontà otterremo ciò che ci siamo prefissati. Il programma esposto è molto interessante e sicuramente importante per la nostra città. L’impatto sulla tecnologia oggi giorno è fondamentale per progredire al benessere e la sicurezza del cittadino. Nel programma esposto questo punto è uno dei tanti obbiettivi che vorremo raggiungere. L’innovazione tecnologica ci permetterà di modernizzarci e stare al passo con quello che accade oggi, facilitando come già detto situazioni di uso giornaliero. Metteremo le nostre conoscenze e capacità per rendere ciò possibile.