Investito da un monopattino a Cesena: morto l’anziano di 87 anni

Non ce l’ha fatta Piero Ceccaroni, l’anziano di 87 anni investito da un monopattino mercoledì pomeriggio, poco prima delle 17, a Cesena in via Fiorenzuola, a pochi passi dalla sua abitazione.

Dopo lo schianto l’uomo aveva riportato, oltre alla frattura della gamba, anche diverse contusioni ed un grave trauma cranico che lo aveva mandato in coma.

Ricoverato in prognosi riservata all’ospedale ‘Bufalini’ in condizioni disperate l’anziano – che prima del sinistro godeva di buona salute – non ha più ripreso conoscenza e, ieri pomeriggio, attorno alle 17, è deceduto.