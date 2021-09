Le priorità di Cesenatico? “I bisogni di bambini, ragazzi e famiglie”

“In questi cinque anni l’amministrazione ha fatto molto per le verifiche sismiche e di stabilità degli edifici scolastici e questo è un prezioso punto di partenza per allargare gli interventi e iniziare a pianificare le manutenzioni interne di cui molti edifici necessitano con una lista di priorità da stilare insieme ai dirigenti scolastici, agli insegnanti e ai rappresentanti dei genitori – continua la Rustignoli – Lo stato emergenziale, inoltre, ha reso necessaria la riorganizzazione degli spazi interni e, in alcuni plessi, della destinazione d’uso di taluni ambienti (es. palestra utilizzata come mensa per garantire il distanziamento dei bambini durante il pasto) facendo prendere consapevolezza che lo spazio esterno, – il giardino -, deve essere riconosciuto a tutti gli effetti come ambiente di apprendimento. Ciò rende necessari, laddove ve ne sia bisogno, interventi anche esterni affinché lo stesso possa essere utilizzato il più possibile durante tutto l’anno scolastico”.

Poi la candidata parla di servizi mensa, pre scuola e post scuola: “Credo sia necessario potenziare e migliorare la comunicazione tra amministrazione, ufficio scuola e direzioni didattiche per riportare al centro i bisogni delle famiglie. Questi servizi sono fondamentali, aiutano e sostengono economicamente e socialmente le famiglie, sia a livello organizzativo-lavorativo dei genitori, sia per il recupero della socialità che purtroppo è venuta a mancare in questi difficili anni in cui si è ricorsi a didattica a distanza. L’obiettivo è quello di impegnarci, compatibilmente con gli organi scolastici che non dipendono dal Comune, a far partire questi servizi con l’inizio della scuola per non lasciare indietro e solo nessuno”, conclude Monia Rustignoli.