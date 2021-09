Repubblicani: “Ripartiamo dal risanamento economico”

“La Giunta a guida Gozzoli-Gasperini ha puntato sul rilancio degli investimenti pubblici attraverso un rigoroso lavoro di progettazione europea e la partecipazione a bandi regionali e nazionali, senza trascurare il mantenimento e, dove possibile, il miglioramento della qualità dei servizi ai cittadini. È così che, a fine legislatura, i numeri hanno completamente invertito la loro tendenza: l’indebitamento complessivo a fine 2020 è sceso a 37 milioni e, in previsione, si assesterà poco sotto quota 36 milioni. La liquidità di cassa a fine 2020 era addirittura salita a un attivo di 10,5 milioni – spiega Gasperini – Numeri assolutamente confortanti e che denotano, oltre alla competenza, una visione e una progettualità per la città che hanno dato frutti consistenti. Tutto ciò è stato reso possibile, oltre che dall’onestà e dalla concretezza di chi ha lavorato seriamente per tutti e 5 gli anni, dallo spirito collaborativo e mai di contrapposizione tra tutti gli amministratori, nessuno escluso. Per questo motivo primariamente il Partito Repubblicano sostiene con convinzione la candidatura di Matteo Gozzoli. C’è grande soddisfazione di fronte ad alcuni nuovi progetti appena iniziati (come il waterfront di ponente) o che stanno per iniziare (come il grande ciclodromo di Villamarina). Tra le priorità ci sono anche il risanamento ambientale della Vena Mazzarini e una serie di iniziative per rendere Cesenatico una città sostenibile di cui i nostri giovani possano essere fieri. Il PRI desidera continuare a dare una prospettiva di sviluppo per Cesenatico e nell’interesse di tutti i cittadini, senza lasciare indietro nessuno”.