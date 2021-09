Accoltellato in stazione, arrestato un siciliano

Dopo il folle gesto in stazione, lo stesso uomo è entrato in un appartamento in via Marte, nel quartiere Peep-Madonnina, per tentare un furto. Il malvivente è stato però sorpreso da due persone che, però, nella colluttazione successiva hanno avuto la peggio, riportando entrambi alcuni ferite e contusioni. Durante la zuffa, è intervenuto una terza persona, ma anche lui è stato malmenato.

L’uomo però è riuscito a chiamare i carabinieri che l’hanno arrestato nei pressi di via Marte.

La vittima dell’accoltellamento è stato trasportato all’ospedale “Bufalini” di Cesena. L’uomo è fuori pericolo, con dieci giorni di prognosi.