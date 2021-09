Accoltellamento in stazione, ecco chi è Claudio La Spina Turrisi

A quel punto, l’accoltellatore ha tentato di far perdere le proprie tracce, prima tentando di rubare un’auto, poi scappando a piedi verso il ponte del Gatto per dirigersi verso il quartiere Peep. Qui, tra via Cesenatico e via Marte, è riuscito ad entrare in un appartamento dove vive una coppia di anziani coniugi. Il proprietario dell’abitazione – Massimo Marchesini (classe 1956) – è stato aggredito e ferito non gravemente ed anche la moglie è stata malmenata. A quel punto provvidenziale è stato l’intervento di un vicino di casa che ha chiamato i carabinieri. La Spina Turrisi è stato arrestato dai militari e, nella colluttazione, ha riportato anche alcune lievi ferite che gli sono state medicate in ospedale.

Per lui si sono subito aperte le porte del carcere. Già per domani è attesa la convalida dell’arresto.