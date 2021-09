Le nuove regole del Green Pass, come cambia il lavoro

Il Governo ha deciso: il Green Pass sarà indispensabile per accedere ai luoghi di lavoro, settore privato e pubblico. Di fatto restano fuori solo i luoghi dove non è possibile il controllo, come ha spiegato il ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta. Il decreto ha validità fino al 31 dicembre 2021, quando dovrebbe scadere lo stato di emergenza, ma tutto dipende dalla pandemia.

Vediamo cosa prevede il decreto.

Gli statali.

Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 il Green Pass è obbligatorio per lavorare in qualsiasi ministero, ente o azienda pubblica. Il vincolo è esteso alle partecipate dello Stato, come ad esempio Poste e Ferrovie. Sono esentati colore che non possono vaccinarsi per motivi di salute.

I privati.

L’obbligo vale per tutti i lavoratori privati, non solo i dipendenti delle aziende, ma anche negozianti, artigiani e liberi professionisti. L’obbligo vale anche per gli esternalizzati che svolgono la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato nelle aziende private. Sono esentati colore che non possono vaccinarsi per motivi di salute.

I commercianti.

Non solo baristi, ristoratori e chiunque lavori dove il Green Pass è già obbligatorio per i clienti, ora deve possederlo chiunque si rechi in un luogo di lavoro. E tra questi rientrano negozi, botteghe artigiane e studi professionali. I controlli spettano al datore di lavoro che a sua volta verrà controllato dalle forze dell’ordine.