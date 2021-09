Ecco l’ambizioso progetto di Tra il Cielo e il Mare

Continua l’impegno dell’associazione Tra il Cielo e il Mare, a favore dei senza tetto ed in particolare del progetto “Nessuno dorma al freddo”, mentre non si è mai fermato il lavoro di sostegno alle famiglie in difficoltà alimentare.

Questi progetti – partiti già da alcuni anni – sono stati particolarmente importanti in questo lungo periodo di pandemia, che ha visto crescere i bisogni primari delle famiglie. Obiettivo dell’associazione è quello di non trovarsi impreparati, nei confronti dei senza tetto, in vista degli imminenti mesi invernali.