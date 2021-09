La Lega Cesenatico attacca: “Sì al nucleo antidegrado”

È poi intervenuto Roberto Buda.

“Ho pensato a lungo se rimettermi in gioco. Fino a pochi mesi fa riflettevo addirittura su un mio ritiro dalla politica attiva. Poi ho pensato a Cesenatico, al suo futuro, ai suoi abitanti, famiglie, imprenditori, lavoratori, alle tante persone che mi hanno chiesto di rappresentarle. E ho deciso di rispondere positivamente alla richiesta di Jacopo Morrone di candidarmi. E oggi l’adrenalina corre a mille. So di poter contare su forze politiche e civiche che mi appoggiano in completa sintonia. Siamo una squadra vincente e vogliamo dimostrarlo”.

Ha chiuso Jacopo Morrone, ricordando che “Cesenatico è la terza città più importante per numero di abitanti della provincia di Forlì-Cesena, una delle località turistiche più attrattive della riviera romagnola. Eppure oggi il suo ruolo trainante non viene considerato, neppure dal punto di vista turistico. Segno dello scarso potere contrattuale dell’attuale amministrazione a livello provinciale. Al contrario, Buda, da sindaco, potrebbe puntare anche alla presidenza della Provincia di Forlì-Cesena, ampliando le possibilità di sviluppo di Cesenatico nel territorio. Un sindaco deve essere soprattutto lungimirante, porre le basi per uno sviluppo della città amministrata nel breve, medio e lungo termine. Gozzoli si è dimostrato incapace di svolgere questo ruolo fondamentale. Il futuro di Cesenatico è Roberto Buda”.