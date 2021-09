Matteo Gozzoli e tutti i candidati consiglieri firmano l’appello di Anpi

Il candidato sindaco Matteo Gozzoli ha firmato l’appello di Anpi (Associazione nazionale partigiani italiani) dei giorni scorsi, condividendo l’impegno con tutti i candidati consiglieri dei partiti e delle liste che lo sostengono in vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021.

L’Anpi di Forlì-Cesena nell’appello ha chiesto al candidato di farsi carico del mantenimento della memoria storica con iniziative culturali in collaborazione con le scuole e nei luoghi di aggregazione, con particolare riferimento alla Resistenza. L’obiettivo di Anpi è quello di portare il problema dei nuovi fascismi all’attenzione della popolazione e in modo particolare dei soggetti più giovani e vulnerabili dalla mitologia neofascista. Inoltre, a non concedere spazi pubblici a movimenti e associazioni che non si riconoscano nei valori della Costituzione. Si chiede infine di “verificare che nella toponomastica non siano presenti soggetti legati al fascismo, che non abbiano fatto ammenda delle loro scelte, e di bloccare qualsiasi proposta in tal senso.

