Bonaccini torna a Cesenatico per sostenere il csx

Stefano Bonaccini torna a Cesenatico e lo fa per sostenere la campagna elettorale di Matteo Gozzoli. In vista delle elezioni del 3 e 4 ottobre 2021, l’appuntamento con il Presidente della Regione Emilia-Romagna è fissato per la serata di martedì 28 settembre in Piazza Fiorentini, dietro la Pescheria.