Da novembre gli Usa riaprono agli europei vaccinati

Le restrizioni sui viaggi saranno tolte anche per le persone in arrivo da Cina, Brasile e altri Paesi. I viaggiatori dovranno mostrare la prova dell’avvenuta vaccinazione, che dovrà essere completa, e un test negativo effettuato nelle 72 ore precedenti al viaggio. Le novità entreranno in vigore all’inizio di novembre.

Non ci sono invece modifiche per quanto riguarda gli ingressi negli Stati Uniti via terra. Washington ha esteso le restrizioni sui viaggi non essenziali via terra per le persone provenienti da Canada e Messico fino al 21 ottobre; all’inizio della pandemia, le restrizioni sugli spostamenti sono state imposte e poi rinnovate mese per mese.