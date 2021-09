La prossima settimana manifestazione contro il Green Pass

Una data ufficiale ancora non c’è (probabilmente giovedì 30 settembre) ma, la prossima settimana, anche a Cesenatico si svolgerà una manifestazione pubblica contro il Green Pass. A tirare le fila dell’iniziativa, ancora una volta, Mauro Mammana che già la scorsa primavera aveva organizzato in città dei cortei contro il coprifuoco delle 22.

“Non manifesteremo contro il vaccino – ci tiene a precisare Mammana, attualmente in vacanza in Sicilia – ma solo ed esclusivamente contro il Green Pass che, per come è proposto, sta diventando un vero e proprio strumento di discriminazione nei luoghi di lavoro. Tanta gente rischia di perdere il lavoro per colpa di questo certificato. Per altro, in molti casi, le aziende non si accontentano del tampone, ma pretendono il vaccino e anche questa è una prevaricazione dei diritti civili che non possiamo tollerare”.