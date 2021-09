Ministro Bonetti a Cesenatico: “Gozzoli è concretezza”

L’attuale sindaco e candidato per il csx è entrato nel tema sanitario ribadendo il progetto in fieri della Casa della Salute. “È al centro del nostro programma – ha detto – ora è in fase di progettazione preliminare e ha lo scopo di migliorare e rinforzare la medicina del territorio creando forte sinergia tra servizi sociali e sanitari. Sorgerà tra l’attuale ospedale e la piscina e sarà una struttura di circa mille metri cubi quindi due volte la struttura che è in largo San Giacomo”.

Non è mancato qualche punzecchiatura al centrodestra. “Nei nostri 5 anni precedenti abbiamo ereditato una situazione pesante e ci siamo rimboccati le maniche. Abbiamo messo i conti in ordine e oggi non lasciamo nessuno indietro. Se la destra usa temi nazionali che poco c’entrano col territorio noi siamo per la concretezza tenendo al centro lavoro e giovani. Non dimentichiamo la sanità proprio perché in quella partita ci sarà un confronto molto importante su servizi e assistenza. Per i residenti e i turisti. Quindi andare al voto e sostenerci il 3 e 4 ottobre significa decidere il futuro di Cesenatico e dei suoi servizi”.