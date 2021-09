Vaccino: al via la terza dose per gli immunodepressi

Da ieri (lunedì 20 settembre) l’Azienda Usl della Romagna ha avviato la chiamata attiva delle persone con patologie che comportano una condizione di immunodepressione. Le attuali evidenze sui vaccini anti Covid-19 in soggetti sottoposti a trapianto di organo solido o con marcata compromissione della risposta immunitaria per cause legate alla patologia di base o a trattamenti farmacologici e che abbiano già completato il ciclo vaccinale primario, mostrano un significativo beneficio, in termini di risposta immunitaria, a seguito della somministrazione di una dose aggiuntiva di vaccino.

Si tratta di persone che hanno una delle condizioni sotto indicate: