Candidati sindaco a confronto, ecco la loro idea di Cesenatico

Diversi i temi sottoposti ai candidati sindaci.

Direttiva Bolkestein.

Matteo Gozzoli: “Al momento è stata prorogata fino al 2033. In questi anni la politica nazionale si è adoperata per ottenere questa proroga. Su questo argomento ci si deve muovere su più fronti: tenendo conto della normativa europea e tenendo alta l’attenzione su un tessuto economico che caratterizza l’Italia, sull’offerta turistica più importante del territorio. E’ necessario salvaguardare le imprese italiane che hanno reso la nostra costa come la vediamo oggi”.

Buda: “E’ vergognosa ancora questa incertezza su un tema così importante per il nostro turismo. Il servizio che i nostri bagnini offrono è fondamentale: garantiscono sicurezza ai bagnanti in mare, hanno organizzato la spiaggia per abbattere le barriere architettoniche per i disabili… A me non fa paura che un imprenditore possa prendere in mano una parte pubblica per renderla più bella. Sostengo chi, da sempre, ha fatto questo, da qui reputo la direttiva Bolkestein ingiusta”.

Gestione degli arenili: erosione marina e sicurezza notturna in spiaggia.

Buda: “Un sindaco deve rompere le scatole alle Regione, perchè questo problema va affrontato, non ci si può fermare ogni anno al ripascimento. E’ necessario percorrere altre strade per difendere la spiaggia. Una soluzione, ad esempio, sarebbe creare a ridosso delle scogliere parchi subacquei con il ripopolamento di pesci, che darebbero nuova offerta al turismo e proteggerebbero la costa dalle mareggiate. La sicurezza notturna è un tema da affrontare in maniera seria, con più forze dell’ordine presenti a Cesenatico”.

Gozzoli: “Per quanto riguarda l’erosione è un’operazione che coinvolge i gestori, l’amministrazione e la Regione. Contro l’erosione l’Emilia Romagna investirà 22 milioni di euro per rimettere sabbia sulle nostre coste. Intanto l’Università di Bologna sta studiando soluzioni da integrare al ripascimento. Sul tema della sicurezza notturna in spiaggia bisognerà investire sull’illuminazione delle spiagge con un progetto pubblico-privato, inoltre sarà necessario installare sistemi di sicurezza e video-sorveglianza”.