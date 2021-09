Cesenatico protagonista ad Orlèans

Sono già bagnate dalle acque del fiume Loira le due barche di Cesenatico – la lancia Albetta e la battana Zanotto – che per la quinta volta consecutiva sono state invitate a partecipare all’importante festival dedicato alla tradizione e al turismo nautico che si tiene a Orléans, in Francia, a poca distanza da Parigi. La prima trasferta francese risale infatti al 2013, quando Cesenatico fu invitata a rappresentare la tradizione marinaresca dell’Adriatico insieme a Venezia; da allora gli organizzatori del festival hanno rinnovato l’invito anche nel 2015, 2017, e 2019 (il festival ha cadenza biennale).

Gli scafi e le coloratissime vele al terzo dell’Adriatico sono diventati così uno dei soggetti più attesi e apprezzati, che spiccano nell’insieme delle oltre duecento barche che affollano la Loira in questa occasione. Anche per questo motivo l’organizzazione del festival si fa carico delle spese e della complessa organizzazione necessaria al trasporto via terra delle due barche e all’ospitalità degli equipaggi incaricati di farle navigare in una situazione inconsueta come quella di un fiume. Un apprezzamento testimoniato anche dal fatto che sugli automezzi dell’organizzazione campeggia una fotografia del festival che ritrae in prima fila proprio le barche di Cesenatico.