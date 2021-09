Domenica al parco di Ponente torna “Puliamo il Mondo”

Torna anche in Emilia-Romagna “Puliamo il Mondo”, la storica campagna di volontariato promossa da Legambiente per ripristinare aree verdi urbane e per vivere al meglio nelle nostre città ripulendole dai rifiuti abbandonati nei parchi.

A Cesenatico l’appuntamento è per domenica prossima (dalle ore 9 alle 12) per una giornata di pulizia del Parco di Ponente. Il ritrovo è fissato all’ingresso del parco in via Pigafetta, vicino al circolo tennis “A.Godio” (info legambienteforlicesena@gmail.com).

Come di consueto, l’iniziativa di Legambiente va oltre l’ambientalismo e invita a riflettere anche su temi come integrazione, convivenza e coesione sociale.