Dopo Fedez, anche Fabrizio Corona polemizza con Don Mirco

Nel secondo contenuto pubblicato su instagram, Fabrizio Corona ha postato l’immagine di Don Mirco mentre recita il rosario in diretta invitando a leggere i commenti in sovrimpressione che, come da tradizione, riportano insulti e richiami alla pedofilia.

Non è facile, per la verità, ricostruire gli esatti contorni dell’alterco, ma la sostanza non cambia: Don Mirco continua a far discutere anche ben oltre i confini di Villamarina.