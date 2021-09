È di Cesenatico il fidanzato della “gieffina” Francesca Cipriani

“Lei, con la sua dolcezza infinita, mi ha preso per mano. Questa per me è una delle storie più importanti, lei è la ragazza giusta per me – ha proseguito – ed è molto sensibile come me. A marzo, quando si è operata, io sono stato con lei tutti i giorni per tre settimane e ci siamo avvicinati molto”.

“Voglio costruire una famiglia con lei, sposarla. Quando si sta con una persona si sta con l’idea di un progetto che duri. A me non piacciono le storielle. Quando ci siamo fidanzati ci siamo guardati negli occhi, dicendoci di costruire qualcosa di duraturo nel tempo”.