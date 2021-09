FdI: “Illuminazione carente. Porto canale al buio”

“L’esempio più eclatante – si legge – è il porto canale che, dopo gli interventi di sostituzione dei corpi illuminanti a scarica con quelli a led, sembra essere precipitato nel buio. Le lanterne a led lungo il canale faticano a raggiungere la mezzeria e lasciano l’altra metà della strada e le facciate degli edifici completamente al buio, con buona pace di gestori e avventori dei locali – prosegue il candidato al consiglio comunale – I moduli a led installati nelle lanterne già esistenti sono in aperta contraddizione con le normative per l’inquinamento luminoso, che richiedono sorgenti a vetro piano e illuminazione solo verso l’emisfero inferiore, e insufficienti secondo i Criteri Ambientali Minimi per l’acquisto di sorgenti, apparecchi e progettazione di impianti di pubblica illuminazione definiti dal Ministero dell’Ambiente”.

“A seguito delle lamentele dei commercianti nel 2019 l’Amministrazione ha investito di tasca propria 60mila euro per installare nuovi proiettori sui palazzi. In pratica il Comune ha pagato per una progettazione carente del gestore – rimarca Cestelli – aumentando il proprio fabbisogno energetico anziché ridurlo e trovandosi con un canone annuo più alto da pagare. Anche l’illuminazione del lungomare è disastrosa, come a Valverde, dove la parte centrale della carreggiata rimane in penombra: il risultato è un’aurea di trascuratezza e pericolosità, evidenziata dalla vegetazione che non sempre viene potata e crea numerose zone d’ombra”.