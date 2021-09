Il futuro del turismo e delle attività produttive secondo le donne del PRI

Le fa eco Roberta Bisacchi: “La rete è indispensabile per creare sinergie finalizzate alla riqualificazione dell’offerta turistica. Le aspettative della clientela sono cambiate e sono più esigenti che in passato, a partire da quelle presenze turistiche che sarebbero disponibili a venire più numerose anche fuori stagione, ma a fronte di uno sforzo maggiore in termini di offerta e di riqualificazione di tante attività”. Tra gli obiettivi c’è quello di rendere l’isola pedonale di Viale Carducci più attraente con vari eventi, “ma soprattutto vorremmo puntare a far diventare il nostro paese un salotto di cultura, cucina e tradizioni”.

Per conferire nuova linfa al comparto della ristorazione e della cultura, in ottica di sostenibilità, un’altra idea è il recupero dell’ex-lavatoio, che dovrebbe diventare un contenitore con eventi legati all’eno-gastronomia e all’arte.

Un altro tema legato al rilancio turistico è quello del riordino del porto canale e delle sue attività economiche, “da ottenere nel medesimo rispetto di chi ci abita e di chi ci lavora”, è il parere di Monica Rossi. Tema dibattuto da tempo, ma per il quale è arrivato il momento di fare una sintesi.