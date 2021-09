Nove Colli, tutte le modifiche alla viabilità

Saranno interessate le seguenti strade con divieti e orari come indicati

nella via che collega via Milano con via Saffi , adiacente al campo sportivo il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione a far tempo dalle ore 07.00 del giorno 22 settembre 2021 fino alle ore 24.00 del giorno 25 settembre 2021;

in viale Carducci, nel tratto compreso fra via Torino e via Deledda , il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione dalle ore 08.00 del 24 settembre 2021 alle ore 21.00 del 26 settembre 2021 (anche al fine di consentire l’installazione e successiva rimozione di tutte le infrastrutture relative al traguardo);

in viale Carducci, nel tratto compreso fra via Dante e via Deledda Torino, il divieto di transito dalle ore 08.00 del 24 settembre 2021 alle ore 21.00 del 26 settembre 2021 e il divieto di sosta con rimozione dalle ore 07,.00 fino alle ore 21.00 del 26 settembre 2021;

in via Dante Alighieri divieto di transito e sosta con rimozione dalle ore 07.00 fino alle ore 20.00 del 26 settembre 2021 e nel tratto viale Carducci – viale dei Mille, il divieto di sosta con rimozione decorre dalle ore 08.00 del 24 Settembre;

in via Dei Mille, nel tratto compreso fra via Zara e Dante Alighieri,il divieto di transito dalle ore 07.00 alle ore 20.00, del giorno 26 settembre 2021;

in via Dei Mille fra via Deledda e Dante Alighieri il divieto di sosta con rimozione dalle ore 07.00 alle ore 20:00 del giorno 26 settembre 2021:

in via Panzini il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione dalle ore 07.00 alle ore 20:00 del giorno 26 settembre 2021 ;

in via Pirandello il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione dalle ore 07.00 alle ore 20:00 del giorno 26 settembre 2021 ;

in via Quasimodo il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione dalle ore 07.00 alle ore 20:00 del giorno 26 settembre 2021 ;

in viale Cecchini il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione dalle ore 00,01 alle ore 09,00 del giorno 26 settembre 2021

nelle 4 bretelle della SS.16 Adriatica di entrata e uscita da e per Cesenatico centro, lato mare, divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione dalle ore 00,01 alle ore 09,00 del giorno 26 settembre 2021

in via Cesenatico, nel tratto compreso fra viale Monte Rosa e la Via A. Dalla Chiesa, il divieto di transito a partire dalle 00.01 alle ore 04.00 del giorno 23 settembre 2021 e dalle 00.01 alle ore 04.00 del giorno 27 settembre 2021 per le operazioni di montaggio e successivo smontaggio delle infrastrutture della partenza

in via Cesenatico, nel tratto compreso fra viale Cecchini e la Via A. Dalla Chiesa, il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione a partire dalle 00.01 alle ore 09.00 del giorno 26 settembre 2021

in via Cesenatico, nel tratto compreso fra Via la Via A. Dalla Chiesa all’intersezione con la Sp.33, il divieto di transito dalle ore 06.00 alle 09.00, del giorno 26 settembre 2021

nel Cavalcaferrovia di via Saffi/Bramante, il divieto di transito dalle ore 09.00 alle ore 20.00, del giorno 26 settembre 2021;

in via Fenili, nel tratto compreso fra il civico n° 109 della medesima e il torrente Rigossa, il divieto di transito dalle ore 09.00 alle ore 20.00, del giorno 26 settembre 2021 , eccetto residenti e coloro che intendono recarsi presso attività economico / commerciali ubicate nelle vie interessate dal percorso della manifestazione in oggetto

in via Saffi/ Bramante che va dall’immissione del Cavalcaferrovia a via G. Romano, l’istituzione del senso unico alternato regolato da semaforo rendendo vigente il divieto di sosta con rimozioni, ambo i lati, del medesimo tratto di strada, dalle ore 09.00 fino alle ore 20.00 del giorno 26 settembre 2021

in via Campone Sala , tratto tra Via Staggi e la via Canale Bonificazione, l’istituzione di temporaneo senso unico di marcia direzione monte-mare, dalle ore 09.00 fino alle ore 20.00 del giorno 26 settembre 2021

in via Canale Bonificazione nel Tratto tra la via Campone Sala e la via Fossa, l’istituzione di temporaneo senso unico di marcia direzione monte-mare, dalle ore 09.00 fino alle ore 20.00 del giorno 26 settembre 2021

in via Fossa, nel tratto fra la via Canale Bonificazione e la via Litorale Marina,, l’istituzione di temporaneo senso unico di marcia direzione monte-mare, dalle ore 09.00 fino alle ore 20.00 del giorno 26 settembre 2021;