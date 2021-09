Bologna – Isola d’Elba, voli aerei da 200 euro a/r

Dopo che nel 2015 l’aeroporto dell’Elba aveva fatto circa 21mila passeggeri, la situazione Covid ha messo un po’ in crisi i rapporti con le piccole compagnie, soprattutto quelle che volano sulla Germania, da qui la necessità di sviluppare rapporti con aeroporti come quello Bolognese.

Per il 2022 i biglietti costeranno 200 euro più le tasse per l’andata e il ritorno, ma ci saranno offerte per chi abbinerà il volo a un soggiorno in una struttura alberghiera, carnet per i frequent flyer e agevolazioni per i residenti nell’isola.