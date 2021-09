«Formare, comunicare ed educare alla digitalizzazione»

Emanuele Leoni, candidato con Cesenatico Civica, fornisce la sua visione su un tema così importante all’interno della Pubblica Amministrazione

Nuovi strumenti digitali, comunicazione semplice e diretta con la Pubblica Amministrazione ed educazione all’utilizzo consapevole degli strumenti digitali: sono questi tre cardini su cui puntare per il futuro di Cesenatico. Emanuele Leoni è uno sviluppatore web di grande esperienza ed è candidato con Cesenatico Civica.

«Lavorare sulla digitalizzazione di una città non vuol dire solo dotarla degli strumenti e delle tecnologie richieste dalla nuova era, ma anche formare chi lavora nell’ente pubblico e i cittadini che la vivono quotidianamente. L’emergenza sanitaria ci ha portato a cambiamenti epocali: per richiedere determinati servizi è stato necessario attivare l’identità digitale, – lo Spid -,

e molte volte mi è stato chiesto da amici e conoscenti un aiuto per capire o completare la procedura.

Questo banale esempio indica quanta distanza ci sia ancora tra l’idea di digitalizzazione e il suo effettivo utilizzo. Credo che uno degli obiettivi dell’Amministrazione sia quello di colmare questo gap rendendo possibile l’utilizzo di tutti i nuovi strumenti anche a chi non è formato a sufficienza.

Un altro tema fondamentale è quello della comunicazione tra amministrazione comunale e cittadino e viceversa. In questi anni l’utilizzo della App Comuni-Chiamo ha dimostrato quanto gli strumenti digitali siano fondamentali e questo ci indica la strada da seguire: Cesenatico dovrà provare ad avere un sito web ancora più centrale e tutti i canali social ufficiali che ruotano attorno a esso.