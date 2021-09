In Romagna già 16 classi in Dad. Ma l’area cesenate resta immune

Il territorio fino a ora più colpito è Ravenna, dove i provvedimenti di quarantena sono otto. Di seguito, Forlì e Rimini con quattro classi già in didattica digitale. Solo il distretto di Cesena, come detto, è privo di scolaresche in quarantena. La classe dell’istituto professionale Versari Macrelli in cui era stata accertata una positività è, infatti, potuta ritornare in presenza: i tamponi effettuati a insegnanti e compagni sono risultati negativi.