Rifondazione Comunista e Sinistra Italiana sostengono Gozzoli

Rifondazione Comunista e Sinistra Italiana di Cesenatico sostengono l’elezione di Matteo Gozzoli

Perchè riteniamo che Matteo Gozzoli sia la persona giusta da sostenere per il bene del nostro Comune.

Matteo Gozzoli, pur essendo un giovane alla sua prima esperienza di governo locale, ha dato prova di aver amministrato con correttezza e trasparenza la nostra Cesenatico, pur nelle difficoltà finanziarie ereditate dalla precedente amministrazione di Centro Destra e del periodo, – ancora in corso -, della pandemia che ha colpito duramente anche Cesenatico.

Abbiamo condiviso e apprezzato il suo atteggiamento tenuto durante l’emergenza sanitaria per dare un aiuto alle persone più bisognose, in sinergia con le associazioni di volontariato e cattoliche.

È riuscito ad ottenere, insieme alla Giunta, finanziamenti regionali ed europei che hanno permesso la realizzazione (alcune in fase avanzata di realizzazione), di strutture importanti come la Ciclovia di collegamento Cesena-Cesenatico in zona Pisciatello, e il ciclodromo di Villamarina, solo per citarne alcune.