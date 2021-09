Riparte la scuola di Musical Theatre della Dance Dream

A Cesenatico via ai corsi per bambini dai 6 anni in su. Si cercano gli eredi di Anita Pandolfini, Federica Esposito, Camilla Tappi, Alice Borghetti, Elena Ricci, Maya Bruni e Manila Lombardi

Riparte, alla Asd Dance Dream di Cesenatico, il corso di Musical Theatre per bambini. Le lezioni sono, come sempre, suddivise per livello e gruppi d’età: dai 6 anni ai 10 anni (gruppo Energy), dagli 11-13 anni (gruppo Teen) e dai 16 anni in su (gruppo Pro).

La scuola – un percorso unico ed esclusivo per Cesenatico e per tutta la provincia – si svolge in uno spazio polifunzionale dedicato ai ragazzi, un luogo dove si studia la danza, il canto, la recitazione, il tip tap e la lingua inglese a cui viene dedicato un potenziamento specifico.

Il percorso didattico è di stampo accademico supportato e stimolato da validi insegnanti, che nella vita fanno questo di mestiere: Ilaria Esposito, Federica Esposito, Nico Buratta, Federica Esposito, Chiara Sirri, Silvia Ferraris, Christian Ginepro, Stefano Bontempi e Simone Polacchi.

Come in una vera compagnia teatrale, gli allievi intraprendono un percorso personalizzato alla scoperta di se stessi, dei propri talenti e della propria sensibilità. L’obiettivo principale è quello di mettersi in gioco nel costruire insieme uno spettacolo dove la creatività individuale possa essere messa al servizio del gruppo e della sua coralità. Elementi fondamentali del lavoro del performer sono quindi l’impegno e la disciplina nello studio.