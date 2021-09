SI Fest, ultimo fine settimana per vedere le mostre

Biglietteria e Ingressi

I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria in Corso Vendemini, 11. Pass per tutte le mostre, ingresso illimitato: 15 euro; biglietto intero per un singolo accesso a tutte le mostre: 10 euro; residenti a Savignano sul Rubicone: 5 euro; under 12: gratuito.

La partecipazione ai talk è gratuita e aperta a tutti; la partecipazione alle visite guidate è gratuita per i visitatori muniti di biglietto. Per visitare le mostre e assistere agli incontri non è necessaria la prenotazione.

In ottemperanza alle norme per il contenimento del Covid-19, per accedere agli spazi al chiuso è obbligatorio esibire un green pass valido. I visitatori non residenti nell’Unione europea dovranno esibire una certificazione equivalente.30° SI FEST

FUTURA. I domani della fotografia

Mostre aperte 11.12, 18.19 e 25.26 settembre

Savignano sul Rubicone (FC)

info@savignanoimmagini.it

www.sifest.it