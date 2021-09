È iniziata la venticinquesima edizione di Cicloevento

È stata inaugurata Cicloevento, la fiera europea del ciclismo organizzata da Confesercenti e Confartigianato, che andrà avanti fino alle 22 di domani sera nel suo format classico di due giorni, per questa occasione spostati a settembre. È la venticinquesima edizione, una tappa importante che va a braccetto con la cinquantesima edizione della Nove Colli. Sono 60 le aziende partecipanti. L’area espositiva si è allargata ulteriormente sul lato nord di viale Carducci verso il Molo di Levante. Una scelta dettata in prima luogo dalla voglia di consolidarsi come realtà fieristica del cicloturismo; in secondo luogo, per garantire il distanziamento necessario ed evitare assembramenti.