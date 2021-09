L’Orestiade di Walter Valeri in libreria

I miti antichi, le ragioni delle loro intenzioni, colpe e verità, vanno svelate, indicate ed esteriorizzate nuovamente per tornare al vaglio del nostro giudizio. Pretendono destini nuovi, maschere, ritmi musicali e coreografie nuove. Chiedono agli uomini e alle donne del XXI secolo un nuovo ascolto, parole esposte al sole che, a partire dal testo, mettano in movimento i loro “sembianti”, cioè la voce, i corpi degli attori e delle attrici in maniera chiara, poetica e adeguata ai tempi in cui viviamo per tornare ad emozionare e dialogare col pubblico.