Sta per iniziare l’ultima settimana di campagna elettorale di Matteo Gozzoli e della sua coalizione formata dal Partito Democratico, dal Partito Repubblicano, da Cesenatico Civica e Cesenatico in Comune. Da lunedì 27 settembre fino a venerdì 1° ottobre ogni giorno un evento per vivere insieme ai cittadini gli ultimi giorni prima del voto del 3 e 4 ottobre.

Il programma.

Si inizia lunedì 27 settembre alle 20.30 al Parco dei Caduti di Villalta per un incontro con la cittadinanza dopo che quello in programma qualche settimana fa si era svolto in forma ridotta a causa delle cattive condizioni meteorologiche.

Martedì 28 dalle 19.30 grande festa in Piazza Fiorentini, – dietro la Pescheria -, con birra, vino, aperitivo, la musica di dj Mugo Master Love e il saluto del presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che alle 21 salirà sul palco insieme a Matteo Gozzoli dopo i rappresentanti delle liste che formano la colazioni.