Al via da lunedì i test salivari nelle scuole della regione

Il “via” è fissato per lunedì 27 settembre da Reggio Emilia e Forlì: da queste due città prende il via in Emilia-Romagna la campagna nazionale di screening nelle ‘scuole sentinella’, per monitorare su base volontaria, attraverso la raccolta e l’esame di campioni molecolari salivari, la diffusione del coronavirus in ambito scolastico.

Dopo l’avvio di lunedì, si procederà nei giorni successivi – già da martedì a Rimini, mercoledì a Cesena e giovedì a Ravenna – su tutto il territorio regionale: già individuata, in accordo tra Aziende sanitarie e Uffici scolastici, la quasi totalità degli istituti che saranno sede di screening.