Dal 15 ottobre i dipendenti pubblici tornano in presenza

Il lavoro nelle Pubbliche amministrazioni dal 15 ottobre torna in presenza. Lo prevede il Dpcm firmato dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi.

Le Pa assicureranno che il ritorno negli uffici avvenga in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle misure anti Covid-19, dunque con l’obbligo del Green Pass esteso a tutti i dipendenti. A tal riguardo – secondo il monitoraggio del Governo – su 3,2 milioni di dipendenti pubblici, 320mila (il 10% dell’intera platea) non sarebbero ancora vaccinati. E a loro, ovviamente, il rientro in ufficio non sarà consentito.

Il decreto fa cessare il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nella Pubblica amministrazione e si ritorna gradualmente ad una nuova normalità.