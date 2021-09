L’appello di Giorgia Meloni a Cesenatico

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, non fa mancare il suo appoggio ai candidati della lista FdI al consiglio comunale di Cesenatico. Lo fa con un videomessaggio – condiviso sui canali social del partito (qui il link) – in cui sottolinea l’importanza del voto amministrativo e di dare fiducia al centrodestra.

“Noi vi chiediamo di andare a votare e fare una croce sul simbolo di Fratelli d’Italia, voterete così anche per Roberto Buda sindaco – rimarca Giorgia Meloni – Roberto Buda è la persona secondo noi giusta per una politica di buonsenso, per difendere la famiglia, i prodotti italiani, le imprese che creano lavoro e che ora piegate dalla pandemia; e poi ancora la sicurezza dei cittadini per combattere l’immigrazione irregolare. Tutte cose giuste che però è impossibile fare con le amministrazioni di sinistra – conclude la leader di Fratelli d’Italia – Per questo vi chiediamo di aiutarci a difendervi”.